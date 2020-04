L'Université d'Anvers s'intéresse à l'influence de la nature sur la santé

(Belga) L'Université d'Anvers (UAntwerpen) s'intéresse, dans une nouvelle enquête, à l'effet de la nature sur la santé durant la période de confinement imposée pour endiguer la pandémie du nouveau coronavirus. L'étude fait partie d'une recherche plus globale sur l'importance de la nature sur le cadre de vie.

Le confinement pousse de plus en plus de Belges à partir à la découverte de la nature. Une enquête en ligne de l'UAntwerpen, soutenue par la province, souhaite mesurer le rôle de la nature dans cette période particulière et comment elle peut contribuer à une bonne santé mentale. L'étude entre dans le cadre de la chaire de l'université dédiée aux soins et à l'environnement naturel, qui vise à une meilleure coordination des soins de première ligne et du milieu de vie naturel. Elle fait partie de la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'UAntwerpen. Plusieurs recherches montrent que la nature importe dans le bien-être des personnes, souligne Roy Remmen, médecin généraliste et à la tête de la médecine générale de l'université anversoise. "Je conseille souvent à mes patients de sortir dans la nature, c'est bon pour le corps et l'esprit. Et c'est parfaitement possible à une distance d'1,5 m." L'enquête peut être remplie jusqu'au 19 avril. (Belga)