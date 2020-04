"Je renaîtrai, tu vas renaître": la magnifique chanson pour la cité de Bergame qui insuffle l'espoir à l'Italie (vidéo)

L'Italie a toujours eu pour spécialité des chansons romantiques et d'amour. En ces temps douloureux de coronavirus dont le pays est la victime la plus importante à ce jour et où la phase descendante de l'épidémie semble enfin s'amorcer, le chanteur Roby Facchinetti a sorti une vibrante chanson d'espoir intitulée "Je renaîtrai, tu renaîtras". Le clip montrant du personnel soignant et des citoyens de tous âges tenant une feuille où il est écrit "Rinascero Rinascerai" ("Je renaîtrai, tu renaîtras") a déjà été vu plus de 11 millions de fois sur Youtube. L'argent généré par ces visions ira à Bergame, ville au nord-ouest de Milan parmi les plus cruellement touchées au monde par l'épidémie, "ma ville blessée", dit Roby Facchinetti qui est un bergamasque. "Il chante l'espoir et fait rêver l'Italie" a déclaré le quotidien italien "Il Tempo" à propos de cette chanson, dans la plus pure tradition des chansons italiennes d'amour, qui donne véritablement des frissons.



