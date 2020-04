Déplacement autorisé ou non, le mieux reste de s'abstenir en cas de doute: RTL INFO répond à vos questions

Le coronavirus en Belgique suscite toujours de nombreuses questions qui nous sont envoyées via le bouton orange Alertez-nous. Ce midi dans le RTL INFO Bienvenue, Amélie Schildt est venue répondre à plusieurs interrogations.

Chaque jour, vous êtes nombreux à nous faire par de vos interrogations via le bouton orange Alertez-nous. Une grande partie d'entre elles concernent les règles de confinement, quels déplacements sont autorisés. David qui habite à Bruxelles se demande notamment s'il lui est permis de se rendre sur une sépulture en sachant que sa fille repose à Fleurus.

En ce moment les cimetières sont bien ouverts. On a le droit de se recueillir, à condition de respecter les règles de distanciation sociale avec les autres visiteurs.

Ce qui est plus problématique dans le cas de David, c’est la distance qui le sépare de la sépulture de sa fille. Il faut compter environ une heure de route pour se rendre à Fleurus depuis Bruxelles. Or d’après les règles officielles, il ne faut prendre sa voiture que pour les courses, les déplacements professionnels ou les trajets vraiment indispensables.

Il y a beaucoup de cas particuliers, le centre de crise rappelle : en cas de doute face à une situation, il vaut mieux s’abstenir et ne pas prendre de risque.

L'interrogation de Pascale repose également sur ses déplacements : "Je dois passer mon contrôle technique comment faire ?"

Pas d’inquiétude dans ce cas, les contrôles techniques sont suspendus depuis le début du confinement. Les certificats de visite qui ont expiré après le 13 mars sont prolongés et donc toujours valides. Les centres wallons ont toutefois rouvert ces derniers jours, mais c’est un service qui est limité aux véhicules de secours ou certains véhicules professionnels qui doivent par exemple circuler à l’étranger... Il concerne certains cas très précis à retrouver sur le portail de la mobilité en Wallonie : http://mobilite.wallonie.be/home/je-suis/un-citoyen/en-voiture/services-et-solutions/controle-technique.html