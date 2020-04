"Les Belges ne doivent pas baisser les bras": une grande campagne nationale lancée pour encourager la population

Les autorités lancent une campagne nationale pour demander à la population de maintenir ses efforts.

Les autorités belges lancent jeudi une campagne pour aider la population à maintenir les mesures qui ont été imposées pour contrer la propagation du coronavirus, a annoncé Benoît Ramacker, porte-parole du Centre de crise. "Si nous voulons profiter de l'été dans quelques mois, c'est maintenant que nous devons tenir bon", a exhorté Benoît Ramacker lors du point de presse quotidien. La campagne se fera par différents canaux pour toucher l'ensemble de la population, mais aussi certains groupes cibles en particulier.



"Il s'agit d'une campagne organisée par la Chancellerie du Premier ministre sous forme d'affichages, de spots radiophoniques. Les Belges ne doivent pas baisser les bras et doivent rester solidaires et rester chez eux car le combat est loin d'être terminé (...) On va probablement prolonger la période de confinement", a expliqué Serge Vermeiren pour le RTLINFO 13H.

"Nous devons rester solidaires"



Le Centre de crise souligne l'importance des projets et partenariats qui émergent, virtuellement ou sur le terrain. "Les expériences que nous vivons maintenant nous serviront certainement plus tard. Les individus et organisations qui travaillent ensemble dans des projets innovants et créatifs sont importants pour la suite de notre société. Dans ces temps incertains, de tels projets peuvent faire la différence", a ajouté Benoît Ramacker.



Le porte-parole a aussi rappelé les efforts des personnes qui travaillent dans les services essentiels et remercié en particulier le secteur des soins. "Par respect, il est important de continuer à appliquer les mesures."

"Nous devons rester solidaires. Restez chez vous et continuez à prendre soin les uns des autres", conclut le porte-parole.

Le Conseil national de sécurité, qui avait énoncé les mesures de confinement et leur prolongation jusqu'au 19 avril, se réunira une nouvelle fois mercredi prochain, a indiqué jeudi le ministre-président Jan Jambon (N-VA) au parlement flamand. Il est probable qu'il prenne alors une décision concernant les évènements estivaux habituels comme les festivals de musique.

