Encore du soleil jeudi après-midi, même si une ondée n'est pas à exclure

(Belga) Le soleil continue de darder ses rayons sur la Belgique ce jeudi après-midi, indique l'Institut royal météorologique dans son bulletin de la mi-journée. Les températures seront agréables, avec des maxima jusqu'à 24°C. Une petite ondée n'est cependant pas à exclure.

Quelques nuages indolents s'étireront sur l'Ardenne principalement. Une ondée ne pourra d'ailleurs pas totalement être exclue. Les maxima seront compris entre 19°C à la mer ainsi qu'en Hautes Fagnes et 23°C dans le centre du pays. À la Côte, une brise de mer modérée à assez forte se lèvera. Dans l'intérieur des terres, le vent sera faible. Le soir, quelques champs nuageux laisseront planer le doute dans le sud du pays, où une ondée pourrait toujours tenter l'aventure. Pendant la nuit, de la brume ou un banc de brouillard pourrait se former localement. Les minima se situeront entre 6°C et 10°C. Le vent sera faible à modéré. Vendredi, la journée sera à nouveau chaude et ensoleillée, avec quelques nuages pour donner le change. Les températures oscilleront entre 17°C à la mer et en Hautes Fagnes, et 22°C dans le centre du pays. Le week-end sera à l'image des derniers jours. Dimanche toutefois, le ciel se couvrira parfois largement en provenance de la France et un coup de tonnerre pourrait retentir. (Belga)