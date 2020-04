Coronavirus: Wallis et Futuna, seul territoire français épargné

Le petit archipel de Wallis et Futuna en Polynésie est le seul territoire français où aucun cas de Covid-19 n’a jusqu’à présent été recensé mais les autorités expliquent rester vigilantes, compte tenu de la vulnérabilité de la population.

"Depuis qu’un cas a été identifié la semaine dernière à Saint-Pierre-et-Miquelon (dans l'Atlantique nord, ndlr), nous sommes effectivement, la dernière terre française habitée sans cas de Covid-19", a déclaré jeudi à l’AFP l’administrateur supérieur de l’archipel, Thierry Quéffelec.

Les liaisons aériennes avec l'archipel français du Pacifique, situé à plus de 16.000 km de Paris, ont été drastiquement réduites depuis le 25 mars.

Le dernier vol avec passagers en provenance de Nouvelle-Calédonie, seule destination desservie en direct, date du 16 mars, a précisé M. Quéffelec. La liaison aérienne entre l’île de Wallis et celle de Futuna est maintenue, moyennant des contrôles sanitaires.

Vendredi dernier, un Airbus et un bateau cargo ont permis le ravitaillement en médicaments et denrées nécessaires à la vie quotidienne de cet archipel d’environ 11.000 habitants.

"Il faut 80 containers pour permettre à Wallis et Futuna de vivre pendant 5 à 6 semaines. Le +pont aérien+ est en outre indispensable car environ 200 personnes ont des médicaments à renouveler tous les 15 jours", a poursuivi M.Quéffelec.

Il a insisté sur le grave impact qu’aurait le Covid-19 sur la population de Wallis et Futuna où le diabète, l’obésité (60% de la population) et les maladies cardiaques sont répandues et les moyens sanitaires limités.

"Nous avons multiplié par cinq le nombre de places en réanimation, et en disposons ainsi de dix grâce à sept respirateurs adultes et trois pour enfants", a-t-il déclaré, ajoutant que l’île s’approvisionnait aussi en médicaments nécessaires à la sédation des patients.

Une procédure de "sas très fermé" avec placement en quatorzaine dans des hôtels est également en préparation, pour être appliquée quand le trafic aérien de passagers reprendra.