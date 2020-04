Coronavirus: Contador met son vélo du Tour et du Giro 2011 aux enchères

L'ex-cycliste espagnol Alberto Contador a mis aux enchères son vélo utilisé sur le Tour d'Italie et le Tour de France 2011 pour récolter des fonds pour contrer l'épidémie de nouveau coronavirus, a annoncé le coureur sur Twitter ce jeudi.

"La lutte contre ce COVID-19 se poursuit, et je voulais faire un effort supplémentaire. Je vais mettre aux enchères ce vélo, utilisé lors du Giro et du Tour 2011, qui compte beaucoup pour moi. Les fonds récoltés iront à la Croix rouge. Je le ferai sur eBay", a précisé le coureur espagnol (37 ans) sur ses réseaux sociaux ce jeudi.

"Je veux vous montrer quelque chose qui compte beaucoup pour moi. C'est le vélo de l'Etna, de l'attaque au col du Télégraphe, avec le final à l'Alpe d'Huez... J'ai décidé de donner ce vélo à la Croix Rouge pour lutter contre ce COVID-19 qui nous fait tant de mal", a répété Contador dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux.

Les enchères ont débuté à 2.500 euros, et s'établissaient autour de 13.500 euros ce jeudi à la mi-journée. Elles se termineront le 15 avril, peu avant midi (heure française/10h00 GMT).

Ce vélo de course, de marque Specialized et de couleur blanche, a été utilisé lors de son sacre sur le Tour d'Italie en 2011, une victoire qui lui a ensuite été retirée pour dopage par le Tribunal arbitral du sport (TAS) en 2012, qui l'a privé en même temps de son titre sur le Tour de France 2010.

Alberto Contador, retraité depuis 2017, est l'un des sept coureurs à avoir remporté les trois grands Tours (France en 2007 et 2009, Espagne en 2008, 2012, et 2014, Italie en 2008 et 2015).