Plus d'un million de personnes ont choisi la communication en ligne pour leur pension

(Belga) Plus d'un million d'utilisateurs de mypension.be communiquent exclusivement par voie électronique avec les organismes de pension, selon le cabinet des Pensions, qui évoque "un cap historique". Ces clients introduisent leurs données par le biais de formulaires en ligne et reçoivent un e-mail d'avertissement de la part du Service Pensions, de l'INASTI ou de Sigedis lorsqu'un courrier est disponible sur mypension.be.

La mise en œuvre de mypension.be a permis d'améliorer l'information numérique du citoyen sur ses droits de pension, quel que soit le régime professionnel auquel il est affilié. Aujourd'hui, plus d'un million de Belges ont choisi la communication électronique pour gérer leur pension. Depuis 2016, environ 2,6 millions de Belges ont visité le site. "Dans une période de crise sanitaire comme nous la connaissons actuellement, où les personnes ne peuvent se déplacer comme d'habitude, l'utilité des outils numériques comme mypension.be est encore renforcée", souligne Daniel Bacquelaine, le ministre des Pensions, Depuis le lancement de la simulation du montant de la pension, le site a compté 2.598.708 visiteurs uniques et 1.747.485 visiteurs uniques en 2019. Il s'agissait de 47% de femmes et 53% d'hommes. Conscients de l'existence de la fracture numérique, les institutions de pension continuent également à investir dans leurs canaux de communication classiques comme le numéro spécial Pension 1765 ou les Pointpensions. (Belga)