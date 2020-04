Les maisons de repos fortement touchées à Bruxelles: "Les chiffres restent dramatiques"

Le coronavirus en Belgique touche particulièrement les maisons de repos. Il y a beaucoup de malades, beaucoup de cas qui s'aggravent et moins de personnel (car beaucoup d'absentéisme). Voici la situation à Bruxelles ce jeudi 9 avril à midi.

"Je viens de recevoir les derniers chiffres, qui restent problématiques et dramatiques, puisque environ 175 personnes sont décédées d'un cas covid-19 confirmé, et 200 personnes sont décédées avec un covid-19 suspecté", a expliqué Alain Maron, ministre bruxellois de la santé.

Ces décès sont répartis "sur 2/3 des maisons de repos de Bruxelles", mais il est probable que d'autres maisons soient touchées sans que nous le sachions encore: "vraisemblablement, à terme, elles le seront toutes", malgré les mesures prises (les interdictions de visite, notamment).

La région bruxelloise "fait monter en puissance son plan d'action: l'armée est intervenue, et nous préparons un courrier pour indiquer à la Défense quels sont nos besoins à Bruxelles". L'autre mesure est "de faire appel à une réserve de bénévoles et de professionnels, qui peuvent s'inscrire via le site Iriscare". Progressivement, ces nouvelles recrues "sont déployées pour soutenir les maisons de repos". Enfin, il y a "des équipes mobiles de soutien, notamment avec Médecins Sans Frontières, qui viennent dans des maisons de repos.

Bien entendu, "nous voulons faire tester tout le personnel des maisons de repos (et les résidents, si possible), mais c'est le Fédéral qui gère l'approvisionnement et le système de testing". Pour l'instant, il y a "un petit millier de tests qui arrivent en Région de Bruxelles capitale dans les maisons de repos" mais la situation évolue constamment.

