Coronavirus en Belgique: les secteurs artistiques, de la petite enfance ou les hôpitaux universitaires peuvent demander des aides sur internet

Demander un soutien à la Fédération Wallonie-Bruxelles pour faire face à l'impact budgétaire de la pandémie de Covid-19 pourra se faire via un site web, annonce jeudi le cabinet du ministre du Budget, Frédéric Daerden.

> CORONAVIRUS: consultez les dernières informations

Les bénéficiaires pourront introduire leur demande jusqu'au 31 décembre 2020 via le site internet www.subsides-covid19.cfwb.be. Le numéro gratuit 0800/20.000 est aussi disponible.

La Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) a pris deux arrêtés de pouvoirs spéciaux pour aider des artistes, créateurs et autres opérateurs à faire face aux effets économiques du confinement. Ils prévoient un fonds d'urgence doté d'une enveloppe de 50 millions d'euros et permettent de déroger aux règles habituelles de subventions. Le fonds d'urgence vise à apporter une aide directe aux différents secteurs affectés, comme la culture, l'accueil de la petite enfance, les hôpitaux universitaires, etc.

La FWB a aussi décidé de maintenir son aide financière même si le bénéficiaire n'a pas rempli les conditions de subvention en raison du confinement. Certaines activités culturelles, sportives ou folkloriques ont en effet dû être annulées. Or, l'octroi de la subvention est normalement lié à leur organisation.

> CORONAVIRUS: RTL INFO répond à vos questions

> CORONAVIRUS: CARTE MONDIALE (actualisée en temps réel)