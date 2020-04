Coronavirus en Belgique et déclaration d'impôts: voici ce que les Finances prévoient pour vous aider

Les agents du SPF Finances qui ont rempli les déclarations d'impôts des citoyens en demande les années précédentes, aideront cette année ces mêmes personnes par téléphone, les séances physiques n'étant plus permises en raison des mesures prises par les autorités pour endiguer la propagation du coronavirus, annoncé jeudi le service public fédéral.

Les séances tenues dans les bureaux du SPF et à l'occasion de plus de 1.000 jours de séances dans les communes ont aidé 620.000 citoyens. Le SPF Finances détient le numéro de téléphone de 100.000 d'entre eux. Ils seront dès lors appelés par les agents eux-mêmes à partir du 20 avril pour prendre rendez-vous afin de les aider à remplir leur déclaration par téléphone. Les 520.000 autres verront sur leur déclaration un numéro de téléphone auquel ils pourront également appeler et prendre rendez-vous.

Quant au reste de la population, elle peut appeler le Contact center qui l'aidera oralement à remplir sa déclaration. Tous les détails quant aux nouveautés de la déclaration 2020 seront communiqués le 5 mai prochain. Les déclarations ou propositions de déclaration simplifiée seront accessibles dans MyMinfin (Tax-on-web) dès début mai tandis que les déclarations papier parviendront dans le courant du mois prochain.

