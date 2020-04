Coronavirus - Rapatriement d'Européens, dont des Belges, depuis le Pérou vers la France

(Belga) Des ressortissants français, allemands, danois, espagnols et belges bloqués au Pérou à la suite de la fermeture des frontières ont été rapatriés vers la France jeudi soir, a annoncé l'ambassade de France.

Ils ont décollé de Lima jeudi soir à bord d'un avion de la compagnie Air France, à destination de Paris. "Ce sont au total 1.300 Français qui ont été rapatriés jusqu'à présent, grâce à cinq vols depuis le 22 mars", a précisé l'ambassadeur de France à Lima, Antoine Grassin. Ce sont dans leur grande majorité des touristes surpris par la fermeture des frontières décrétée par les autorités dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Quelque 10.000 ressortissants étrangers, dont 6.500 Américains et 2.400 Canadiens, ont été transportés hors du Pérou par leurs pays respectifs. Des Belges, Néerlandais, Allemands, Mexicains et Chiliens sont les autres ressortissants rapatriés ces dernières semaines. Le Pérou a de son côté rapatrié plus de 6.000 de ses ressortissants depuis l'Europe, les Etats-Unis et le Canada. Ce pays andin a enregistré 5.256 cas et 138 morts depuis le début de l'épidémie de coronavirus le 6 mars.