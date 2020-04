Elle hurle "coronavirus" et crache partout dans un local du Mini-Market d'Angleur

Une jeune Roumaine, née en 1999, a été privée de liberté jeudi en fin de matinée, après avoir craché dans un Mini-Market situé rue Vaudrée à Angleur (province de Liège), a indiqué vendredi le parquet de Liège. La jeune femme a été déférée vendredi au parquet de Liège et sera présentée à un juge d'instruction avec demande de mandat d'arrêt pour fausse menace d'attentat.



Jeudi en fin de matinée, le gérant du Mini-Market a surpris cette jeune cliente alors qu'elle volait des denrées alimentaires. Il l'a placée dans le local de sécurité, le temps que la police intervienne. C'est alors que la jeune femme s'est mise à hurler "coronavirus" à plusieurs reprises et à cracher partout dans le local. La suspecte a été privée de liberté et déférée vendredi au parquet de Liège. Son dossier a été placé à l'instruction avec demande de mandat d'arrêt pour fausse menace d'attentat. Au moment du vol, la Roumaine se trouvait avec une mineure qui a, quant à elle, été relaxée.