Après combien temps peut-on utiliser la pièce où une personne infectée était isolée à la maison?

Depuis le début de la crise liée à l'apparition du coronavirus, RTL INFO répond à vos questions grâce à l'aide de spécialistes. Si une personnes présente les symptômes du Covid-19 ou si elle a été testée positive au virus, elle doit s'isoler chez elle pour éviter la propagation du virus et la contamination d'autrui. Mais après combien de temps la pièce où le malade était isolé n'est-elle plus contaminée?

Depuis l'apparition du coronavirus en Belgique, vous êtes nombreux à adresser vos questions via notre bouton orange Alertez-nous. Michoue s'est demandé après "combien de temps peut-on utiliser une chambre qui a servi de lieu de confinement pour une personne contaminée?"

Pour l'instant, la durée maximale sur des surfaces dures comme du bois ou de l'acier est de 3 jours

Trois jours



Pour les personnes atteintes du Covid-19 ou suspectées de l'être, l'isolement est obligatoire. Une mise à l'écart forcée qui permet d'éviter la propagation du virus. Nous avons soumis la question de Michoue à Yves Van Laethem, infectiologue du CHU Saint-Pierre à Bruxelles. "On a aucune raison de penser que le virus puisse rester plus de trois jours. Pour l'instant, la durée maximale sur des surfaces dures comme du bois ou de l'acier est de 3 jours."

Une aération peut-elle améliorer le processus? "Tant mieux si c'est fait, mais ça ne change rien."



Une fois cette période de trois jours respectée, un nettoyage de la chambre ou de la pièce où a séjourné le malade est recommandé par l'infectiologue: "On va simplement nettoyer la chambre comme on le fait avec des produits d'entretien normaux. Laver les draps, le sol avec de l'eau savonneuse ou de l'eau de javel, etc. Au bout de trois jours, il y n'aura plus un virus vivant."

Yves Van Laethem insiste sur le déroulement. D'abord laisser la pièce à l'écart trois jours et ensuite nettoyer. "Vous prendrez moins de risque de nettoyer à ce moment-là que si vous nettoyez une heure après que la personne malade est sortie. Ca ne sert à rien de risquer de se contaminer soi-même." Et l'infectiologue d'ironiser pour conclure: "Après trois jours, je pourrais presque y dormir sans qu'on n'y fasse rien."

