Coronavirus: à quoi servent donc les militaires envoyés dans des maisons de repos ?

Le coronavirus en Belgique est surtout dangereux pour les personnes âgées, raison pour laquelle les maisons de repos sont particulièrement touchées par l'épidémie.

En plus des nombreux cas ou cas suspects, les responsables de maisons de repos doivent composer avec un absentéisme important et une surcharge de travail. Raison pour laquelle des militaires ont été appelé en renfort dernièrement. Mais à quoi servent-ils ? Exemple à Lustin, où une dizaine d'entre eux apportent leur aide.

Ils sont arrivés très tôt ce vendredi matin, et s'occupent principalement de la désinfection des locaux, des chambres et du matériel.

L'autre aspect de leur soutien est logistique. "Aide en cuisine, par exemple, ou distribution des repas et débarrassage des plateaux", nous explique Bernard Laplanche, directeur de la résidence Alegria à Lustin. "On les a briefés sur place, avec des démonstrations, des explications. Et on les a rassurés: on a tout le matériel nécessaire pour les protéger correctement".

Ils sont là pour 7 jours, et c'est renouvelable.