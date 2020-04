Avec le confinement, ashrams et monastères d'Inde passent en ligne

Assise sur le sol, les yeux clos, Emma Roache se sent imprégnée du calme de la riche forêt de pins entourant le monastère tandis que, d'une voix douce, sa professeure l'entretient de la philosophie du bouddhisme.

Pourtant cette femme de 40 ans ne se trouve pas dans les collines brumeuses de l'Himalaya, mais à 6.000 kilomètres de là. Installée dans un salon de Norfolk, dans l'est du Royaume-Uni, elle suit un cours sur le bouddhisme à travers une application de vidéo-conférence.

Forcés de fermer leurs portes en raison du confinement décrété pour lutter contre la pandémie de coronavirus, des ashrams et monastères en Inde diffusent désormais leurs sessions en direct sur internet, certains pour la première fois.

"C'est comme un petit cadeau de leur part pour que je puisse avoir l'impression d'être là-bas", décrit Emma, une coach personnelle qui devait se rendre en Inde au mois de mars mais a dû y renoncer en raison de la situation sanitaire.

"Cela m'aide à me changer un peu les idées. Simplement trouver cette paix et cette respiration, et savoir que je ne suis pas seule - savoir que nous nous rassemblons tous", confie-t-elle.

De l'autre côté de son écran se trouve Tenzin Drolma, une professeure de centre de méditation Tushita de Dharamsala, station climatique de l'Himalaya indien où vit le dalaï lama en exil. Deux fois par jour lors de sessions diffusées en direct, elle diffuse son savoir à Emma et des centaines d'autres participants.

Habituée à enseigner à une centaine d'élèves au monastère, cette professeure de bouddhisme née à Chicago s'attendait à un nombre équivalent d'abonnés pour ses cours en ligne. Mais elle a eu la surprise que découvrir que plus d'un millier de personnes se sont enregistrées pour suivre ses sessions.

Parmi les inscrits, venant de 57 pays allant de l'Andorre au Guatemala, pour certains placés en confinement, plus de 200 d'entre eux ont indiqué n'avoir aucune expérience du bouddhisme.

"J'essaye de m'organiser, comment j'enseigne, où je m'installe, comme si j'avais des gens devant moi", explique à l'AFP Tenzin Drolma depuis Dharamsala.

Selon elle, ces grandes sessions en ligne peuvent permettre de créer un sentiment de communauté pour les participants, même isolés chez eux à cause du coronavirus.

- Salutation au Soleil -

À Rishikesh, centre mondial d'enseignement du yoga, l'ashram Parmarth Niketan diffuse également sur les réseaux sociaux des cours de cette discipline traditionnelle indienne.

Devant le Gange, fleuve sacré dans l'hindouisme, des instructeurs guident des participants, qui suivent à travers le monde leurs gestes sur un écran, pour réaliser des salutations au soleil. Des oiseaux passent en volant derrière les professeurs, une légère brise souffle sur les contreforts de l'Himalaya.

"Nous avons réalisé que nous devions donner tout ce que nous pouvions à la communauté mondiale pour les garder en forme physiquement, sans stress, sans anxiété", explique Sadhvi Bhagawati Saraswati, un Californien installé à Rishikesh depuis 25 ans et qui vit à l'ashram.

Pour l'interaction, "les gens postent des commentaires sur YouTube et Facebook avec leurs questions, pour que nous puissions y répondre". Comme Tushita, les sessions en ligne de Parmarth Niketan sont gratuites.

Pour l'acteur indien Akkshay Dogra, qui a suivi une retraite à Tushita, participer à ces cours depuis son domicile offre des bénéfices immédiats.

"Tout ce que j'apprends, je peux le mettre en pratique dans l'instant", déclare-t-il à l'AFP. "On vous transmet ces aptitudes, puis vous émergez et allez affronter le monde."