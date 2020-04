Coronavirus en Belgique: Dylan pouvait-il faire du skate sur le parking de La Louvière?

"Mon fils s'est fait arrêter par une patrouille car il faisait du skateboard à la Louvière. Ils ont pris les noms et la prochaine fois, c'est 250 euros d'amende", nous a écrit la maman de Dylan.

Le jeune homme, 19 ans, de la Haine-Saint-Paul, étudiant à l'IPNC (Institut Provincial de Nursing) de la Louvière, pratique le skateboard depuis 8 ans. Le mardi 7 mars, il s'était arrangé avec ses amis Quentin et Aura (une skateuse professionnelle) pour se retrouver au parking de Louvexpo, "histoire de ne pas être dans le centre", explique-t-il, et respecter la distanciation sociale requise. Chacun roulait de son côté quand, après 20 minutes, un combi de police est apparu.

"Le skate est un sport interdit, il n'y a que la course, la marche à pied et le vélo qui sont autorisés", leur auraient déclaré les policiers. "Ils ont pris nos noms, ils ont fait un appel radio et après ça ils nous ont demandé de partir, affirme Dylan. Ils ont dit qu'on avait de la chance que ce soit eux parce que certains collègues auraient pu nous mettre directement 250 euros d'amende", ajoute-t-il.



"Les engins non motorisés peuvent être utilisés"



"Par rapport à la situation, ce n'était pas nécessaire", estime Dylan. Dans la foulée, sa mère a appelé l'accueil de la police locale pour demander s'il était autorisé de faire du skateboard. On lui a répondu positivement, puis on l'a redirigé vers le numéro gratuit 0800/146.89 du SPF Santé publique, mis en place pour les citoyens dans le cadre du coronavirus. Là, on lui aurait indiqué que le skateboard n'était pas autorisé.



Qu'en est-il réellement ? "Les activités physiques et les promenades sont encouragées et ce, dans le respect des mesures de distanciation sociale (...) Dans le cadre de ces activités, l’on doit rester en mouvement en permanence (...) Seuls les vélos (y compris les vélos électriques) et les engins non motorisés peuvent être utilisés", peut-on lire dans le la dernière version, publiée le lundi 6 avril, du document qui est la référence des interlocuteurs du numéro gratuit 0800/146.89.



Le skateboard faisant partie des engins non motorisés, sa pratique est autorisée. C'est ce qui nous a été confirmé quand nous avons téléphoné à ce numéro vert. Rappelons toutefois que les sorties extérieures ne peuvent se faire qu'avec une seule personne (sauf si les personnes vivent sous le même toit) et en respectant une distance d'1 mètre 50 au minimum.