Coronavirus - Le pape François rend hommage aux soignants décédés

(Belga) Le pape François a rendu hommage vendredi aux "médecins, infirmiers, infirmières, soeurs, prêtres" décédés en combattant la pandémie de coronavirus. Ils sont "morts au front comme des soldats qui ont donné leur vie par amour", a-t-il déclaré à la télévision Rai1.

Le souverain pontife a estimé que ces hommes et femmes rejoignaient la liste des "crucifiés de l'Histoire". Il s'exprimait par téléphone dans une émission consacrée au Vendredi Saint, qui commémore la crucifixion et la mort de Jésus. "Je me sens proche du peuple de Dieu, surtout de ceux qui souffrent le plus, des victimes de la pandémie, de la douleur du monde", a encore confié le pape argentin. Mais il a aussi dit contempler "l'espérance, qui n'enlève pas la douleur, mais ne déçoit pas". Dans la soirée de vendredi, à la lumière des torches, le chef spirituel des 1,3 milliard de catholiques a célébré un chemin de croix (Via Crucis) en format réduit sur une place Saint-Pierre vide, interdite d'accès par la police. Il était accompagné pour cette cérémonie, qui reconstitue les dernières heures de vie de Jésus en 14 stations ou arrêts, d'un groupe de cinq détenus d'une prison de Padoue et d'un groupe de cinq médecins et infirmières du Vatican. Depuis 1964, le chemin de croix en présence du pape s'était toujours déroulé avec des dizaines de milliers de fidèles autour de l'amphithéâtre romain du Colisée somptueusement illuminé. (Belga)