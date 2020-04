Les sacs jaunes et bleus à nouveau collectés dès lundi à Bruxelles

(Belga) A partir de lundi, les sacs bleus et jaunes seront à nouveau collectés aux jours habituels en Région bruxelloise, annonce samedi Bruxelle-Propreté par communiqué.

En raison de la crise du Covid-19, les missions de Bruxelles-Propreté ont été quelque peu perturbées, notamment la collecte des sacs PMC et papiers/cartons. Alors que cette semaine, les sacs bleus et jaunes ne pouvaient tout simplement pas être sortis, ces mêmes contenants étaient collectés en même temps que les blancs les sept jours précédents, même si les Bruxellois étaient appelés à momentanément ne pas les mettre sur le trottoir. A la suite d'un "travail de réorganisation des collectes, qui tient compte des nouvelles contraintes, Bruxelles-Propreté est à nouveau en mesure de collecter la plupart des sacs bleus et jaunes", précise l'agence qui disait, en début de semaine, accuser une perte de 20% de main d'oeuvre. "Cependant, pour des raisons de salubrité publique, les équipes collecteront dans certaines zones l'ensemble des fractions de déchets présents sur leur tournée. En outre, ces collectes auront lieu en partie en après-midi pour répartir le travail au sein des équipes que nous remercions chaleureusement", souligne encore l'organisme para-régional. (Belga)