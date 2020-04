Un sans-abri violemment agressé à la gare des Guillemins: il présente de graves blessures

Un SDF a été agressé vendredi en fin de journée au cœur de la gare des Guillemins à Liège, indique samedi matin le parquet de Liège. La victime a été transportée à l'hôpital et l'auteur de l'agression a été interpellé.

C'est en fin de journée vendredi que la police de Liège est intervenue pour la violente agression d'un SDF liégeois à la gare des Guillemins de Liège. Les blessures de la victime sont graves, notamment l'épaule droite fracturée, un morceau d'oreille arraché et d'autres contusions. La scène a été filmée par les caméras de surveillance de la gare et l'auteur des coups a pu être identifié. Il s'agit d'un Liégeois de 35 ans sans antécédent judiciaire. Il a été privé de liberté et déféré au parquet de Liège. Les raisons de l'agression ne sont pas encore connues.