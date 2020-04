Coronavirus - Les États-Unis comptent le plus grand nombre de morts liées au virus

(Belga) Les États-Unis comptent 19.563 personnes décédées à cause du coronavirus, rapportent Bloomberg et l'université Johns Hopkins University samedi, sur la base des chiffres les plus récents. Ils dépassent désormais l'Italie et deviennent le pays le plus touché au monde.

L'Italie a enregistré 619 nouveaux décès au cours des dernières 24 heures, portant le total à 19.468. Les Etats-Unis sont aussi le pays le plus touché par les contaminations avec plus de 500.000 personnes atteintes. (Belga)