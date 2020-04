Coronavirus - Le Royaume-Uni envisage aussi de recourir à une application de traçage

(Belga) A l'instar de plusieurs pays occidentaux, le Royaume-Uni envisage également de recourir à une application de traçage pour lever graduellement les mesures de restriction imposées pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. Selon le Sunday Times, le gouvernement a ordonné la création d'une application qui permette de prévenir les personnes ayant été en contact avec un malade testé positif.

Avec cette application basée sur la technologie Bluetooth le gouvernement espère lever progressivement certaines mesures de restriction imposées pour freiner la progression du Covid-19. La perspective de mettre en place des systèmes de traçage via la téléphonie, comme le font plusieurs pays d'Asie, est l'un des outils les plus controversés dans la lutte contre la pandémie mondiale. En Europe, plusieurs pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas ou encore la France y songent également. En Autriche, une application de traçage a déjà été lancée sur base volontaire. Vendredi, les géants technologiques Apple et Google ont annoncé un "effort conjoint" visant à permettre l'utilisation de la technologie Bluetooth dans le cadre de la lutte contre le virus. L'idée est de faciliter le suivi des personnes infectées, "dans le respect de la vie privée et du consentement des personnes", ont assuré les deux multinationales américaines. (Belga)