Coronavirus en Belgique: quand nous ne serons plus confinés, faudra-t-il porter un masque? L'OMS répond (vidéo)

Faut-il ou non porter un masque ? C'est la question que beaucoup de Belges se posent depuis quelques semaines. La question était au cœur du débat ce matin dans C'est pas tous les jours dimanche.

L'Organisation Mondiale de la Santé ne recommande toujours pas le port du masque. C'est ce qu'a confirmé le Dr Catherine Smallwood, Senior Health Emergency Officer à l'OMS. "On sait que différents pays ont fait la demande de porter un masque ou non. Selon l'OMS, ce n'est pas la recommandation que nous avons. On voit bien que la plupart des masques sont portés différemment, avec différents types de masques aussi, et avec un niveau de qualité sur lequel on n'est pas très sûr. Focalisons-nous sur ce qui marche."

Beaucoup se demandent également s'il faudra porter un masque lorsque nous ne serons plus confinés. Pour le Dr Catherine Smallwood, la réponse est non. "Je pense qu'on devrait vraiment se focaliser sur le lavage des mains, le lavage des surfaces, éviter les zones qui sont plus encombrées, où il y a beaucoup de personnes, et tousser ou éternuer avec des précautions nécessaires."

