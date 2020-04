"Les maisons de repos, des mouroirs?": la Ministre wallonne répond à une directrice en colère

Laissons-nous nos seniors à leur sort, sans secours ? Déjà 800 décès en 4 semaines dans les maisons de repos de Wallonie-Bruxelles ! Les mesures prises cette semaine vont-elles enfin limiter les décès ?

La situation dans les maisons de repos est dramatique en Belgique, et ailleurs dans le monde. Beaucoup d'entre elles, par choix ou par obligation, n'ont pas envoyé certains résidents atteintes (ou suspectes) par le coronavirus à l'hôpital, afin de ne pas les encombrer.

Anne-Lise Berghmans est directrice d'une maison de repos près de Mons. Elle a 111 résidents, 20 cas avérés, 17 décès. Elle est furieuse car elle n'a toujours pas droit à des tests pour son personnel. "On ne comprend pas, on a interpellé la ministre madame Morreale qui a répondu à nos questions. Les tests ont été distribués dans une seule maison par arrondissement, sur base de la situation au 31 mars. Et à cette date, on avait déjà 9 personnes décédées du coronavirus, qui n'ont pas été pris en compte dans les chiffres, en fait. C'est ça qui est très triste".

Le Ministre De Backer dit que dans 3 à 4 semaines, toutes les maisons de repos auront de quoi tester les résidents et le personnel. "C'est trop tard, et on parle de 6.000 tests pour la Wallonie, ça ne permettra pas du tout de tester tout le monde. Et il y a une discordance entre le nord et le sud, il n'y a pas de communication claire de la part des autorités: les tests n'y sont pas réalisés de la même manière, il manque un chef de guerre". Bref, cette directrice de maison de repos est perdue. "On a l'impression de nager en pleine tempête, et on daigne seulement nous jeter quelques bouées par hélicoptère".

Réponse de Christie Morreale, ministre walllonne PS de la Santé. "Effectivement, le testing, au plus tôt c'est, au mieux, pour pouvoir organiser le cohortage. On a des laboratoires qui sont prêts, ils nous demandent des tests", mais pour l'instant, ça traîne. "Rien que pour les maisons de repos, il en faudrait 90.000. Le ministre De Backer a décidé de nous en donner 66.000, on a une réunion d'urgence avec lui pour voir comment on peut tester de manière plus large".

La situation pourrait donc s'améliorer dans les prochains jours, mais on parle encore et toujours au conditionnel. A l'heure actuelle, Anne-Lise est toujours dans une situation très complexe pour ses résidents et son personnel soignant...

