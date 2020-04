Coronavirus en Belgique: pourquoi devra-t-on (peut-être) isoler les homes jusqu'en décembre?

Le coronavirus en Belgique a déjà fait de nombreux morts dans les maisons de repos. Un témoin nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous pour nous demander "s'il y avait des raisons scientifiques à maintenir les maisons de repos en isolement durant plusieurs mois ?".

Nous avons relayé la question à Yves Van Laethem. Comme chaque soir, l'infectiologue au CHU Saint-Pierre de Bruxelles était invité dans le RTL INFO 19H.

"Je pense qu'il y a des raisons majeurs. Premièrement, les maisons de repos reçoivent par définition des résidents qui sont âgés. La plupart ont plus de 70, 75 ou 80 ans. Et on sait que la mortalité de la pathologie augmente de manière extrêmement importante au-delà de 70 et 80 ans. Deuxièmement, quasi toutes ces personnes ont des facteurs favorisants, un diabète ou de l'hypertension. Et on sait que chaque fois on paye un tribut supplémentaire lorsqu'on accumule ces facteurs favorisants. Enfin, il n'est pas toujours facile de maintenir les personnes à distance dans les maisons de repos, pour des raisons ne serait-ce que neurologiques", a indiqué Yves Van Laethem.

"Et donc on se trouve dans un endroit où, on l'a vu, lorsque le feu prend il prend extrêmement rapidement. Donc c'est une situation, un endroit bien défini, qui devra rester isolé, d'une manière ou d'une autre, d'une manière prolongée indubitablement. C'est probablement l'endroit le plus fragile qu'il faudra préserver le plus longtemps en isolement", a ajouté l'expert.

Cet isolement en maison de repos pourrait-il être maintenu jusqu'au mois de décembre, comme le disait la présidente de la Commission. "C'est difficile à dire jusqu'à quand, mais sans doute pendant de nombreux mois. Il faudra voir comment on peut accommoder les choses pour que ceci soit psychologiquement supportable par tout le monde, surtout par les résidents", a répondu Yves Van Laethem.

