Coronavirus - 85% des entreprises contrôlées ne respectent pas la distanciation sociale

(Belga) Des contrôles menés entre le 23 mars et le 3 avril, dans 328 entreprises, ont démontré que 85% d'entre elles (280) ne respectaient pas les règles de distanciation sociale au travail, selon des chiffres demandés par la députée Groen Evita Willaert. Selon elle, les employeurs jouent avec la santé de leur travailleurs. Dans l'intérêt de la santé publique, son parti demande un renforcement des contrôles.

L'inspection du Contrôle de bien-être au travail vérifie que les employeurs respectent les règles de lutte contre le nouveau coronavirus. Le service d'inspection s'engage pleinement à inspecter les mesures nécessaires de prévention. Elle peut agir de manière proactive ou à l'issue d'une plainte. Selon des chiffres demandés par Evita Willaert, le service d'inspection a enregistré 704 plaintes relatives au coronavirus. Il a mené 750 contrôles à distance lors desquels une liste de points a été examinée. Des contrôles ont été menés chez 328 employeurs et 280 d'entre eux n'étaient pas en ordre. Au total, 280 employeurs ont reçu un avertissement, 52 ont reçu un délai pour se conformer, une entreprise a reçu un PV et 20 autres ont été fermées. "On joue avec la santé de tous les travailleurs en étant laxistes sur les directives", a réagi la députée. "Beaucoup d'entreprises respectent les règles mais elles risquent d'être victimes de celles qui ne les prennent pas au sérieux. Notre comportement détermine l'évolution de la courbe. Plus les règles seront suivies strictement, plus vite elles pourront être réduites", dit la députée Groen. (Belga)