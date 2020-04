Coronavirus en Belgique: hospitalisations en baisse depuis plusieurs jours, pourquoi faut-il maintenir les efforts?

Le coronavirus en Belgique a touché au moins 30.000 personnes selon le dernier bilan dressé par l'Institut de santé publique. Si le nombre d'hospitalisations est en baisse depuis le début du mois d'avril, cette diminution est lente par rapport à l'augmentation fulgurante connue à la fin du mois de mars.

Dans son dernier rapport, l'Institut de santé publique Sciensano a rapporté 310 nouvelles hospitalisations pour la date du 12 avril. Un nombre en baisse pour le troisième jour consécutif. Nous retrouvons ainsi des chiffres similaires à ceux enregistrés autour du 20 mars.

Toutefois, les efforts doivent être maintenus insiste le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19. Il souligne que "cette diminution est nettement moins rapide que la croissance, que nous avons observée les semaines antérieures, qui a été très rapide". En effet, la courbe du nombre d'hospitalisations montrent une rapide augmentation lors de la dernière semaine de mars. Le 23 mars, 256 nouvelles hospitalisations liées au coronavirus étaient enregistrées. À la fin de cette même semaine, le 28 mars ce nombre avait plus que doublé avec 629 hospitalisations, le plus important depuis le début de l'épidémie.

Atteindre le niveau le plus bas possible

Or, le docteur Emmanuel André explique : "Pour pouvoir passer à la prochaine phase dans la gestion de cette épidémie, pour pouvoir commencer à repenser les mesures que nous devons prendre, il faut non seulement que le nombre d’hospitalisations diminue, que la transmission diminue mais aussi qu’on atteigne un certain niveau, le plus bas possible, pour que nous puissions de nouveau repenser ces mesures".

Les mesures appliquées aujourd'hui continueront donc d'avoir un impact sur les deux semaines à venir si elles sont respectées, selon le porte-parole. "La descente de la courbe ira d'autant plus vite à mesure que nous respectons les mesures mises en place", insiste-t-il.

