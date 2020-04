Des températures moins chaudes qui vont progressivement remonter durant la semaine

(Belga) Lundi après-midi, quelques faibles pluies seront temporairement possibles localement sur le sud-est du pays alors que dans les autres régions le temps deviendra sec avec progressivement de larges éclaircies, annoncé l'Institut royal de météorologie (IRM). Il fera frais avec des maxima de l'ordre de 7° en Hautes Fagnes, 11° ou 12° dans le centre et 14° dans l'extrême sud-est du pays. Le vent de nord-nord-est sera modéré à localement assez fort dans l'intérieur avec des rafales jusqu'à 55 km/h. À la mer, il sera assez fort à fort avec des rafales jusque 65 km/h.

Lundi soir, le ciel deviendra peu nuageux à serein mais progressivement des champs de nuages bas dériveront à partir du nord, la nébulosité devenant alors abondante en de nombreux endroits durant la nuit. Le temps restera toutefois sec. Les minima oscilleront entre -2° localement en Ardenne et +6° en région côtière. Mardi, après une nuit assez fraîche et un risque de faibles gelées nocturnes sur le sud-est, le temps restera sec. La journée débutera toutefois sous un ciel souvent nuageux mais surtout dans l'après-midi de larges éclaircies se développeront à partir du sud. Les maxima seront compris entre 7° en Hautes-Fagnes et 11° en plaine. Mercredi, il fera encore sec et ensoleillé, avec des maxima entre 15° et 18°. Même schéma pour jeudi et vendredi, avec des maxima de 21° ou 22° dans le centre. (Belga)