Décès de l'écrivain Jacques De Decker

(Belga) L'écrivain et journaliste Jacques De Decker est décédé dimanche à l'âge de 74 ans, a confirmé lundi la ministre des Médias en Fédération Wallonie-Bruxelles Bénédicte Linard, qui déplore la perte d'une "personnalité du monde culturel passionnée et insatiable".

Né à Bruxelles en août 1945, germaniste de formation, Jacques De Decker fut tour à tour comédien, critique littéraire pour le journal le Soir, où il assura aussi la direction du service culturel, essayiste, traducteur, romancier, biographe et dramaturge, rappelle Mme Linard. Auteur d'un mémoire sur le théâtre d'Hugo Claus, il sera par la suite président de l'aile francophone de Passa Porta, la maison internationale de littérature à Bruxelles, un projet bicommunautaire. Son premier roman, "La grande roue", figurera dans la première sélection du prix Goncourt, souligne encore la ministre. Enfin, en tant que Secrétaire perpétuel de l'Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, "il a exercé un rôle remarquable en matière de diffusion internationale" et siégeait encore à la Commission des Lettres, indique Bénédicte Linard. "Au-delà de l'écrivain et de l'académicien, pour moi il représente cet éternel ami de Freddy Thielemans. Impossible de rester insensible à leurs envolées littéraires lors de leurs nombreuses rencontres", a commenté via Twitter le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close. "Le Soir est en deuil. Notre chagrin est immense, notre admiration aussi", a de son côté réagi l'éditorialiste en chef Béatrice Delvaux. Le quotidien précise que M. De Decker est décédé d'une crise cardiaque, dans un taxi qui l'emmenait à l'hôpital. (Belga)