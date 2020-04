Coronavirus en Belgique: un confinement comme à Wuhan, le berceau de l'épidémie, est-il envisageable chez nous?

Le coronavirus en Belgique stagne et le combat est loin d'être gagné. Plusieurs experts mettent les citoyens en garde. Si les mesures de confinement ne sont pas rigoureusement respectées, elles vont non seulement se poursuivre, voire se durcir.

> CORONAVIRUS EN BELGIQUE: consultez les dernières infos

Les mesures de confinement, certaines personnes commencent à s'en moquer selon Marc Van Ranst. Le virologue prévient, ce n'est pas du tout le moment de relâcher son attention. "C'est toujours l'argument qu'on utilise... On n'a pas de symptômes, on n'a pas le virus, on ne va pas l' avoir", observe-t-il.

Mais nul n'est intouchable rappelle le virologue. Pour lui le confinement devra être plus sévère.

"Certaines personnes s'assoient apparemment sur les mesures de distanciation. A cause de ces individus et de leur conduite, on pourrait adopter un confinement à la Wuhan. Chacun doit comprendre à quel point la situation est fragile et à quel point nous sommes proches d'un durcissement des mesures actuelles", insiste-t-il.

Un confinement "à la Wuhan" est-il vraiment envisageable? Il ne serait plus possible d'aller faire son jogging, ni même sortir de son quartier. Voici ce que signifierait des mesures strictes comme à Wuhan: rues fermées avec des contrôles policiers systématiques, l'ensemble des transports en commun et des trains à l'arrêt, tous les commerces y compris alimentaires fermés, la nourriture livrée par des volontaires.

L'épidémiologiste Pierre Van Damme partage l'avis de son collègue sur la nonchalance de certaines personnes. "Peut-être devrons nous punir les gens et fixer un couvre-feu parce que c'est la seule chose qui aura encore un effet", ajoute-t-il.

Un conseil national de sécurité doit se tenir mercredi il sera question de ces mesures de confinement.

> CORONAVIRUS: toutes les infos