Émotion dans "Belges à domicile vus du ciel": Thérésa et Raymond se disent OUI

Après plusieurs semaines de confinement, RTL-TVI sillonne le ciel de la Wallonie pour vous permettre de faire passer tous vos messages vus du ciel. Près de Namur, Thérésa et Raymond profitent de l'occasion pour transmettre une annonce spéciale à leurs proches.

En survolant toute la Wallonie en ce lundi de Pâques particulier, l'hélicoptère de RTL-TVI capte tous vos messages de remerciement à ceux qui se mobilisent dans la lutte contre le coronavirus. Vous êtes nombreux également à vouloir transmettre un message à vos proches cette émission spéciale "Belges à domicile vus du ciel".

À Tamines, le message de Thérésa et Raymond est très particulier. Ils ont décidé de réserver une belle surprise à leurs proches. Ils se sont dit "OUI" comme l'indique le message qu'ils ont écrit en grand dans leur jardin. Un moment immortalisé par les caméras de l'hélicoptère RTL-TVI.

"J'avais déjà fait ma demande il y a un mois ou deux mais on n'avait pas encore fixé de date exacte", confie Raymond au micro de notre journaliste Justine Roldan Perez. Dans le contexte particulier où tous les rassemblements sont interdits, difficile de fixer une date. Mais le couple reste optimiste : "Tout peut aller très vite. Dès que ce sera possible on se mariera".

D'autant que les deux amoureux ont prévu leur cérémonie dans un lieu particulier : "Nous avons l'intention de prendre l'avion et de faire notre cérémonie en Grèce avec évidemment nos amis, notre famille qui, espérons-le, nous suivront", s'enthousiasme Thérésa.

La future mariée conclue par un message plein d'optimisme en cette période délicate : "Oui, on a peur mais il faut rester positif et encore une fois aller au bout de ses rêves".