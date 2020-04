Coronavirus: la Russie confrontée à des "pénuries" d'équipements de protection pour les personnels médicaux

La Russie a enregistré plus de 2.500 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, soit une augmentation de 16% par rapport au dernier bilan, ont annoncé les autorités lundi. Au total, plus de 18.300 personnes sont désormais officiellement infectées. Le président russe Vladimir Poutine a reconnu des "pénuries" d'équipements de protection pour les personnels médicaux et estimé que la Russie n'avait pas encore atteint le pic de l'épidémie de Covid-19.

Près des deux tiers de ces cas, soit environ 11.500, ont été détectés dans la capitale Moscou, qui a lancé un système de laissez-passer électronique afin de renforcer le contrôle du confinement. La Russie a recensé près de 150 décès liés au coronavirus. "Les spécialistes (médicaux) et leurs collègues doivent recevoir les primes prévues pour leurs conditions de travail particulières et doivent être équipés en moyens de protection individuelle", a déclaré Vladimir Poutine, lors d'une réunion en visioconférence, retranscrite sur le site du Kremlin. "Je sais que (ces moyens) ne sont pas toujours suffisants. Il faut donc bien sûr des mesures supplémentaires pour combler ces pénuries", a-t-il poursuivi, sans pour autant donner d'indication sur l'ampleur des manques.

Vladimir Poutine a reconnu que la situation n'évoluait pas "dans la meilleure direction" en Russie et que le pic de l'épidémie n'avait pas encore été franchi. De son côté, la vice-première ministre responsable de la Santé, Tatiana Golikova, a dit craindre une hausse importante des cas à Moscou, principal foyer épidémique du pays, et dans la région l'entourant où la propagation a été la plus forte de Russie ces derniers jours.