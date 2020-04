Espagne: la Ligue de foot se soumettra aux décisions du gouvernement pour finir la saison

La Ligue espagnole de football a préparé un protocole de retour à l'entraînement bien que toute décision concernant un retour à la compétition sera soumise aux ordres des autorités sanitaires, a indiqué le gestionnaire du football professionnel dans le pays ce lundi via communiqué.

Réunie ce lundi, la commission déléguée de LaLiga, organe chargé de gérer les championnats professionnels de football, a répété que "toute décision sur le retour à la compétition sera soumise aux dispositions adoptées par les autorités sanitaires", a annoncé LaLiga dans un communiqué.

Dimanche, la Real Sociedad a dû renoncer à son projet de reprendre à partir de mardi l'entraînement individuel de ses joueurs au sein de ses locaux, après en avoir discuté avec le Conseil Supérieur du Sport (CSD), qui dépend du ministère de la Culture et du Sport.

"Les joueurs continueront leur travail à leurs domiciles", a indiqué la Real Sociedad dans un communiqué dimanche, après la mise en garde des responsables gouvernementaux.

L'Espagne, l'un des pays les plus touchés au monde par la pandémie de nouveau coronavirus, se trouve confinée et en "état d'alerte" au moins jusqu'au 26 avril. Comme la plupart de l'économie non-nécessaire du pays, le football aussi est paralysé depuis le 12 mars.

"Le football ne reprendra pas quand le dira (le président de LaLiga, Javier) Tebas, ni quand je le dirai moi, ni quand le dira la présidente du CSD, mais bien quand les autorités sanitaires nous l'autoriseront", avait tonné José Manuel Rodriguez Uribes, le ministre de la Culture et du Sport, dans un entretien au quotidien El Pais la semaine dernière.

LaLiga continue toutefois à travailler dans l'idée de reprendre la saison 2019-2020 pour la mener à son terme, avec les onze journées qu'il reste à disputer.

"Le protocole de retour à l'entraînement des équipes de Liga a été étudié, révisé et approuvé. Ce protocole sera transmis et expliqué à tous les clubs affiliés lors du comité directeur de jeudi prochain, et sera mis à disposition du Conseil Supérieur du Sport (CSD) et des autorités sanitaires compétentes", a indiqué LaLiga dans son communiqué diffusé ce lundi.

"Selon nos scénarios actuels, nous pourrions reprendre la compétition le 28-29 mai, le 6-7 juin, ou le 28 juin", avait avancé Javier Tebas, le président de LaLiga, lors d'une conférence de presse avec les médias étrangers, le 7 avril dernier.