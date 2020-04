Coronavirus - Plus de deux millions de cas diagnostiqués de Covid-19 à travers le monde

(Belga) Plus de deux millions de cas confirmés de Covid-19 ont été recensés mardi à travers le monde, selon l'Université américaine Johns Hopkins, dont le comptage fait référence.

Ces données ne montrent toutefois que le sommet de l'iceberg puisqu'elles recensent uniquement le nombre de cas diagnostiqués, alors que les politiques de dépistage diffèrent selon les pays touchés. Près de 120.000 personnes sont décédées des suites du virus à travers le monde. Les Etats-Unis, nouvel épicentre de l'épidémie avec plus de 550.000 personnes infectées, sont le pays le plus endeuillé par le Covid-19, responsable de plus de 23.500 morts, dont 1.509 rien qu'au cours des dernières 24h00. Un nombre relativement similaire à celui de a veille. (Belga)