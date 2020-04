Coronavirus - Report supplémentaire pour le paiement du précompte professionnel et de la TVA

(Belga) Le ministre des Finances Alexander De Croo a ordonné au SPF Finances d'accorder un report supplémentaire pour le paiement du précompte professionnel et de la TVA pour le mois d'avril, indique mardi le cabinet du ministre. Il y avait déjà eu un report pour mars, ce qui a créé un coussin de liquidités de 4,5 milliards d'euros pour les indépendants et entreprises.

"Beaucoup d'entreprises sont durement touchées par les mesures visant à lutter contre le coronavirus. En mars, nous avions déjà décidé d'un report supplémentaire de paiement pour le précompte professionnel et la TVA. Vu que ces mesures se prolongent en avril, j'ai décidé aussi d'accorder un report supplémentaire pour le mois d'avril", indique M. De Croo. Les termes de paiement pour le précompte et la TVA sont prolongés de deux mois. Le report de paiement signifie que le paiement peut être effectué plus tard sans que les autorités fiscales perçoivent des intérêts de retard et des amendes. La date limite de paiement du précompte professionnel est le 15 juillet. Pour la TVA, c'est le 20 juillet. (Belga)