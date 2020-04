Demain, le Conseil National de Sécurité va faire une nouvelle annonce: une prolongation des mesures jusque mi-mai est "une option réaliste"

Le coronavirus n'a pas encore quitté la Belgique. Au vu des chiffres, il est fort probable que le Conseil National de Sécurité annoncera, mercredi, une prolongation des mesures. Nous avons pris le pouls de la presse flamande, et sa prédiction va au-delà du 3 mai...

C'est mercredi que le Conseil National de Sécurité se réunira à nouveau pour faire le bilan des mesures de confinement, des chiffres, des avis des experts. A l'issue de cette réunion, une nouvelle annonce à destination du public: on saura alors à quoi ressemblera la vie des Belges durant les prochaines semaines.

Dès lors, ce mardi, tout le monde y va de sa prédiction. Médias, experts, citoyens: les avis vont souvent dans le même sens: la date du 20 avril, annoncée lors du dernier Conseil, semble impossible pour lever le confinement sans relancer l'épidémie de coronavirus.

Au nord du pays, les avis sont identiques. Nous avons été lire ce que pensent Het Laatste Nieuws et VTM, deux médias très populaires en Flandre, et qui ont de nombreuses connexions au niveau éditorial.

Le plus probable: jusqu'à la mi-mai !

Rassemblant les avis des experts et les petites phrases de politiciens, HLN titre ce mardi matin: "Une prolongation, mais pas de renforcement: les mesures en vigueur au moins jusqu'au 3 mai".

Selon le premier quotidien du pays, mercredi, les mesures seront à coup sûr prolongées. Jusqu'au 3 mai minimum, mais la mi-mai serait une estimation plus juste, HLN évoquant la date du 11 mai avancée par Emmanuel Macron lundi soir. Selon Steven Van Gucht, virologue, la date de la mi-mai est "une option réaliste" pour appliquer un changement de stratégie. Dès lors, il est probable que le Conseil national de sécurité va à nouveau annoncer deux étapes: mesures prolongées jusqu'au 3 mai, avec une possibilité de nouvelle prolongation…

Si les mesures ne seront par renforcées, les contrôles du respect des mesures actuelles, eux, le seraient. "Hélas", dit Peter De Crem (Ministre de l'Intérieur). "Je ne pense pas pour le moment qu'il faut des règles plus strictes. Mais si les incidents que l'on constate actuellement mènent à un pic dans les prochaines semaines, il en faudra peut-être. Et alors, il faudra attendre encore plus longtemps avant de retrouver une vie normale".

