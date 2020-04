Coronavirus - BILAN BELGE: le nombre d'hospitalisations diminue mais les décès restent trop élevés

Le coronavirus en Belgique fait l'objet d'un rapport sanitaire quotidien réalisé par l'institut de santé publique belge (Sciensano) à partir de la collecte d'informations auprès des hôpitaux du pays. Les chiffres des nouveaux cas confirmés, entrées et sorties d'hôpital et décès permettent d'avoir une vue sur l'évolution de l'épidémie dans notre pays.

BILAN SANITAIRE

L'institut de santé publique belge (Sciensano) a communiqué ce mardi 14 avril au matin le bilan sanitaire du coronavirus en Belgique pour les dernières 24 heures.

Hospitalisations

Entrées: 242

Sorties: 161

5536 personnes hospitalisées en ce moment. Au total, 1223 patients sont pris en charge aux soins intensifs (-11) et 915 ont besoin d'assistance pour respirer (-25)

Cas confirmés

Nouveaux cas confirmés: 530 (mais les résultats de 7500 tests réalisés en maisons de repos n'ont pas encore été comptabilisés)

Total: 31.119

(Le nombre de personnes dépistées ne reflète toutefois pas le nombre réel de personnes infectées par le coronavirus en Belgique, car seules les personnes les plus sérieusement touchées sont dépistées).

Décès

Nouveaux: 262 (90 décès en hôpital, 171 décès en maison de repos et 1 ailleurs)

Total: 4.157 (52% à l'hôpital, 46% dans une maison de repos, 0,4% à la maison, 0,5% dans un autre endroit et 1,2% dans un endroit inconnu)

(Les décès hospitaliers sont notifiés par les hôpitaux et concernent uniquement les décès de Covid-19 confirmés avec test PCR. Les décès extra-hospitaliers (maisons de repos, domicile, autres lieux) sont notifiés par les autorités régionales et représentent les décès confirmés et possibles. Les décès possibles concernent des patients qui n'ont pas été testés pour le Covid-19, mais qui répondaient aux critères cliniques de la maladie selon le médecin. C'est le cas de la grande majorité des personnes qui décèdent en dehors du cadre hospitalier.)

CORONAVIRUS EN BELGIQUE: RÉPARTITION DES CAS CONFIRMÉS PAR PROVINCE

Limbourg 3809 (0,44% de la population)

Luxembourg 906 (0,32%)

Liège 3461 (0,31%)

Flandre Occidentale 3435 (0,29%)

Brabant flamand 3252 (0,29%)

Bruxelles (Région) 3309 (0,28%)

Flandre Orientale 3625 (0,24%)

Hainaut 3154 (0,24%)

Anvers 3945 (0,21%)

Namur 1006 (0,20%)

Brabant wallon 766 (0,19%)

