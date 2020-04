Coronavirus: le 11 mai est "encore une date à conquérir"

L'horizon du 11 mai pour entamer un déconfinement progressif est une date à "conquérir par le respect du confinement", a déclaré mardi le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.

"Le 11 mai est une date d'objectif. Ce qu'a annoncé le président de la République hier, ce n'est pas le déconfinement le 11 mai, c'est le confinement jusqu'au 11 mai", a souligné sur France Inter M. Castaner rappelant aux Français la "discipline" qui doit prévaloir dans le respect du confinement.

"Le 11 mai est une date que nous devons encore conquérir par le respect du confinement", a-t-il insisté .

"Il est nécessaire de ne pas se projeter en disant +le 12 mai, c'est le mois de mai et nous faisons ce qu'il nous plaît et bien non, il faudra continuer à se battre", a poursuivi le ministre.

Interrogé à plusieurs reprises sur les perspectives du déconfinement dans tel ou tel domaine, par exemple les départs en vacances d'été à l'étranger, M. Castaner a souligné qu'il n'y avait "pas de réponse précise au moment" où il s'adressait aux journalistes et auditeurs.

"Moi je conseillerais à ma famille de ne pas se précipiter sur des réservations surtout dans des pays étrangers", a-t-il seulement commenté, avant d'ajouter elliptique: "Je pense qu'il y aura des vacances d'été".

Sur les contrôles et verbalisations visant à faire respecter les mesures de confinement, le ministre de l'Intérieur a dévoilé un nouveau bilan.

Depuis leurs mises en place à la mi-mars, 11,8 millions de contrôles ont été réalisés par les forces de l'ordre et 704.000 infractions ont été constatées, partout en France.

Interpellé par un auditeur, M. Castaner a en outre minimisé les éventuels abus générés par ces contrôles: "Les signalements sont extrêmement faibles".

"J'ai, concernant le Covid-19, 166 signalements depuis le début du confinement. C'est peu", a commenté le ministre rappelant qu'une plateforme du ministère de l'Intérieur pouvait enregistrer les signalements de citoyens estimant avoir été victimes d'abus lors d'un contrôle.

A propos des protections fournies aux forces de l'ordre qui ont fait l'objet de vives polémiques avec les syndicats policiers, Christophe Castaner a indiqué que 3,6 millions de masques avaient été d'ores et déjà distribués aux policiers et gendarmes.

"14 millions seront distribués d’ici le 26 avril, et au moment où je vous parle c’est près de 40 millions de masques qui ont été commandés. Mais il ne s’agit pas de porter des masques tout le temps, et surtout pas des masques chirurgicaux ou FFP2, dont je rappelle que nous devons les mobiliser pour les personnels de santé", a-t-il souligné.

Sur le Tour de France, dont le report ou l'annulation n'ont pas encore été annoncés, le ministre a renvoyé la balle aux organisateurs.

"Il appartient aux organisateurs d'analyser leur capacité à organiser cela, à le reporter. Ce sont les organisateurs qui prendront contact avec le ministère de la Santé et qui prendront la bonne décision", a mis en avant M. Castaner au sujet de l'épreuve cycliste.