Coronavirus en Belgique: Liège Airport choisi par l'OMS pour distribuer du matériel médical à travers le monde

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a désigné 8 aéroports dans le monde pour servir de plaques tournantes dans l'acheminement de fournitures critiques (masques, gants, kits de test, ...) à destination du personnel soignant dans la lutte contre le coronavirus. Parmi ces 8 aéroports se trouve Liège Airport, le plus grand aéroport cargo de Belgique. Les 7 autres aéroports sont situés en Afrique du Sud, en Chine, aux Emirats arabes unis, en Ethiopie, au Ghana, en Malaise et au Panama.

Le hub aérien liégeois servira d'intermédiaire dans la distribution, chaque mois, de quelque 100 millions de masques et gants médicaux, 25 millions de respirateurs, blouses, masques, et visières de protection et 2,5 millions de kits de test, selon les prévisions du directeur de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, cité par le média spécialisé Stat Trade Times.

La facture est de l'ordre de 280 millions de dollars, rien que pour ce qui concerne le stockage et le déplacement des fournitures concernées.

Cette bonne nouvelle économique pour la région va se traduire par 30 vols supplémentaires par semaine à Liège. Avec l’arrivée de 20 millions de masques de plus qu’actuellement, soit environ 40 millions de masques par semaine.

Tout ce matériel n’est bien entendu pas destiné à notre pays. Liège Airport sera un aéroport de transit vers d’autres aéroports du monde. "Avec les connexions que nous avons sur l’Afrique notamment, nous allons pouvoir faire transiter ici du matériel. C’est l’Europe bien entendu et ce sont également l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud", explique Luc Partoune, le CEO de Liege Airport, au micro de Fanny Dehaye dans le RTLINFO 13H.

"C’est vraiment un beau signal qui est donné ici à la Belgique comme plateforme de la logistique au niveau européen", s’est-il félicité. "Le fait qu'on est opérationnel 24h sur 24 (ce qui est rare), notre capacité de traitement, notre très bonne situation géographique et enfin notre très dense interconnexion", a joué dans le choix de l'aéroport liégeois, estime-t-il dans L’Echo. Il se réjouit des "évidentes retombées pour les compagnies aériennes et logisticiens sur place."