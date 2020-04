Coronavirus en Belgique: 50 personnes ont été testées au centre d'accueil de MSF à Bruxelles

Le centre d'accueil et de triage de Médecins Sans Frontières (MSF), installé sur le site de Tour&Taxis à Bruxelles, compte actuellement 51 personnes qui présentent les symptômes du Covid-19. MSF a réalisé ses premiers tests sur les patients, lundi et mardi, et est en attente des résultats. Ce centre est géré par MSF en collaboration avec le Samusocial, dispositif d'urgence bruxellois pour personnes sans-abri, et avec la Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés. Il est destiné aux sans-abri et aux migrants qui présentent des symptômes du Covid-19 mais qui ne peuvent pas se mettre en quarantaine car n'ayant pas de domicile ou de lieu de résidence. Le centre dispose d'une capacité maximale de 150 lits.



"Nous avons effectué hier 30 tests et aujourd'hui 20 autres tests. Ce sont les premiers à être effectués par notre ONG elle-même", a déclaré mardi un porte-parole de MSF. L'Organisation a décidé de pratiquer ses propres tests afin de savoir au plus tôt si les personnes accueillies en son centre et qui présentent des signes de la maladie sont bien atteintes du virus, et qu'elles n'occupent donc pas inutilement des lits. Les échantillons qui ont été prélevés lundi et mardi vont maintenant être analysés dans le laboratoire d'une organisation partenaire de MSF. Les premiers résultats sont attendus dans les 24 à 48 heures. Les patients qui sont atteints du Covid-19 sont placés en isolement dans le centre. Ils ne sont transférés à l'hôpital que si leur état de santé se détériore.

