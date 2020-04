Nascar: l'écurie Chip Ganassi licencie Kyle Larson pour son mot raciste

L'écurie Chip Ganassi Racing a annoncé mardi avoir licencié son pilote Kyle Larson, suspendu indéfiniment la veille par le championnat Nascar pour avoir proféré un mot à caractère raciste, lors d'une course virtuelle diffusée dimanche sur internet.

"Après mûre réflexion, Chip Ganassi Racing a décidé de mettre fin à sa relation avec Kyle Larson. Comme nous l'avons déjà dit, les commentaires de Kyle étaient à la fois offensants et inacceptables, surtout compte tenu des valeurs de notre organisation. Il est devenu évident que c'était la seule ligne de conduite appropriée à prendre", a indiqué l'écurie".

L'écurie n'a pas dit qui remplacera le pilote américain de 27 ans, qui a remporté six victoires lors du championnat 2019.

Dimanche, Larson participait à la "Monza Madness iRacing", une des courses virtuelles organisées en période de confinement afin de divertir les fans et de les connecter avec les pilotes. Il rencontrait un problème de son avec son casque, lorsqu'il a interpellé un des techniciens: "Tu ne m'entends plus ? Hey, nè...?"

La Nascar a été la première à le sanctionner lundi en le suspendant indéfiniment. "Nous faisons de la diversité et de l'inclusion une priorité et nous ne tolérerons pas le type de langage utilisé par Kyle Larson lors de cet événement +eRacing+", avait déclaré l'instance. Après quoi les sponsors Credit One Bank et McDonald's se sont rapidement désengagés du pilote.

Larson, dont la mère est d'origine japonaise et qui a lui-même bénéficié des programmes d'inclusion de la Nascar pour devenir un de ses pilotes, a présenté ses excuses.

"Je veux juste dire que je suis désolé", a-t-il déclaré lundi. "Hier soir, j'ai fait une erreur et j'ai dit le mot qui ne devrait jamais, jamais être dit. Il n'y a aucune excuse pour cela."