Les courses hippiques pourraient reprendre en mai à huis clos

Les pur-sang et les trotteurs pourraient reprendre le chemin des hippodromes en mai, mais à huis clos, ont annoncé mardi les sociétés organisatrices France Galop et LeTrot.

"Les Sociétés Mères discutent avec les autorités gouvernementales afin d’étudier un retour de l’activité des courses à huis clos le plus tôt possible, comme c'est le cas dans certains pays", ont-elles indiqué dans un communiqué commun.

Avant la suspension des courses, les courses hippiques s'étaient déroulées à huis clos, "la filière avait démontré sa capacité d’organiser des réunions, fermées au public, avec un excellent niveau de prévention des risques de propagation du virus", ont-elle ajouté.

Dans le cadre de ces journées de courses organisées à huis clos "l’accès à l’hippodrome était strictement réservé à un nombre restreint de professionnels nécessaires à l’organisation des courses de la journée".

Par ailleurs, les organisateurs des courses de galop, trot et obstacle, ont rappelé que "l’activité d’entraînement sur les différents centres parisiens et régionaux s’est poursuivie depuis le début du confinement dans le respect le plus strict des gestes barrières et des règles de distanciation sociale".

Les présidents des sociétés-mères et du PMU, "déterminés à défendre au mieux les intérêts du secteur des courses", doivent être reçus mardi prochain aux ministères par Didier Guillaume et Gérald Darmanin, ont-ils également fait savoir.