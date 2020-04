En pleine pénurie, des produits pour les vétérinaires utilisés sur les patients en Belgique: "On nous a dit: 'Ne vous tracassez pas''

Le Dr Philippe Devos, chef des soins intensifs au CHC de Liège et président de l'Association belge des syndicats médicaux (Absym), était l'invité de la rédaction de Bel RTL ce mercredi matin. L’occasion de revenir sur la pénurie de médicaments qui touche certains hôpitaux du pays depuis le début de la crise liée au Covid-19. "Les sédatifs sont pour le moment en pénurie. Si je n’ai pas de sédatif, le patient ne dort pas quand il est sous respirateur. De l’air qu’on vous pousse de force dans les poumons sans être endormi, 'sédaté', c’est insupportable, vous mourrez. J’ai besoin de sédatif pour soigner les gens."

Selon le président de l'Association belge des syndicats médicaux (Absym), les sédatifs arriveraient par petite quantité. Il dit obtenir les produits "au compte-goutte." Il détaille: "On m’en livre pour 7 jours et ensuite on me dit 'dans 7 jours, on vous redira si on en a ou pas'. Là, nous avons un petit stock qui se finira demain (jeudi) et on n’a toujours pas d’annonce de livraison pour après-demain. On ne sait pas."

Un triste tri

Certains médecins travailleraient également avec des produits habituellement utilisés par les vétérinaires. "Il y a plusieurs hôpitaux à qui le gouvernement a dit: 'on n’a plus de médicaments pour l’humain donc on va vous donner des médicaments pour les chiens et les chats. Ne vous tracassez pas, on a fait des tests, ça devrait aller’"

Des problèmes de stocks qui engendrent automatiquement des adaptations du corps médical. "Quand vous n’avez plus que du stock pour deux jours, que vous envoyez des mails, qu’on ne vous répond pas, qu’on vous envoie d’autres produits, des produits vétérinaires, etc. (…) Effectivement, certaines équipes ont décidé de dire : 'on va quand même regarder qui a le plus de chances de survie' et prioriser ces entrées-là par rapport à ceux qui ont moins de chances de survie."

L'intégralité de l'intervention du docteur Philippe Devos :