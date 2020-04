La Belgique dans le top mondial du nombre de décès du coronavirus? "Ces éléments peuvent nous distinguer par rapport à d'autres pays"

Depuis plusieurs jours, un débat est apparu concernant la place de la Belgique dans le top mondial du nombre de morts du coronavirus ramené au nombre d'habitants. Dans ce classement macabre, la Belgique figure même désormais devant l'Italie, considérée jusqu'à présent comme pays le plus touché par l'épidémie de coronavirus. Notre manière de compter pourrait être la cause de cette peu enviable position. Est-il possible de modifier notre approche et recalculer nos chiffres? Aux Pays-Bas ou en Allemagne, la gestion de la crise est différente de la nôtre.

Nous allons maintenir ce système de surveillance

Emmanuel André, porte-parole interfédéral covid-19, est revenu sur le sujet lors de la conférence de presse de ce mercredi: "La façon dont nous comptons le nombre de décès en Belgique a pour objectif de nous donner la meilleure vue sur la situation. En Belgique, nous comptabilisons à la fois les décès confirmés par un test de laboratoire et les décès suspects." Il ajoute: "Nous comptons à la fois les décès dans le réseau hospitalier, mais aussi dans la communauté et particulièrement dans les maisons de repos. Ces éléments peuvent nous distinguer par rapport à d'autres pays."

En Belgique, si nous prenons seulement le nombre de décès confirmé dans les hôpitaux, le résultat est de 2252 personnes. Or le total actuel, fait état de quasiment le double, soit 4440. "Nous allons maintenir ce système de surveillance que nous pensons très complet. Nous allons continuer à faire la part des choses entre les différentes catégories sous-jacentes à cette comptabilité."