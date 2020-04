Covid-19 : Le CHU Bordeaux lance un essai clinique en ambulatoire

Le CHU de Bordeaux a annoncé avoir lancé mercredi un essai clinique de traitement précoce du Covid-19, en ambulatoire au domicile de patients, testant quatre thérapies différentes dont une portant sur l’hydroxychloroquine.

L'essai "Coverage", co-réalisé par le CHU et l'Université de Bordeaux, va porter sur plus de 1.000 patients de l'agglomération bordelaise, des hommes et femmes de plus de 65 ans, population "particulièrement concernée par les infections au Covid-19, et qui présentent un risque important d’aggravation de la maladie", a précisé le CHU dans un communiqué.

Le traitement à domicile de ces patients, dont l'état le permet, vise à leur "éviter une hospitalisation", donc un bouleversement de leur quotidien, et leur apporter "un suivi continu par téléphone ou avec des outils digitaux", un suivi "très strict", a souligné le CHU

Dans son modus operandi, l'essai verra "des équipes mobiles, constituées d’un médecin et d’un infirmier/infirmière, se déplacer pour inclure les patients testés positifs au Covid-19", afin de leur administrer l’un des médicaments évalués.

La médecine de ville sera "fortement associée à la démarche", et l'essai se fera aussi "en lien avec les plateformes opérationnelles de réponse ambulatoire au Covid-19 en Gironde : centre 15, unités diagnostic Covid-19, accueil des urgences, notamment.

Un QG logistique a été installé dans un gymnase attenant au Stade Chaban-Delmas, mis à disposition par la ville de Bordeaux.

L’essai a aussi une visée prospective: il permettra "d’analyser les conditions d’un déconfinement optimal pour cette population de plus de 65 ans" et "de proposer des pistes aux pouvoirs publics locaux et nationaux".

L’essai a reçu vendredi l'autorisation de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) et un avis favorable d'un Comité de protection des personnes (CPP), comité d'éthique obligatoirement saisi avant tout mise en oeuvre d'un essai thérapeutique.

Le CHU souligne que les pouvoirs publics sont "intéressés par la démarche", et "ont demandé au CHU et à l’Université d'envisager une extension de l’étude à d’autres métropoles et CHU français". Des demandes de financement ont été déposées au ministère de la Santé et à la Commission Européenne.

L'étude est pilotée par le Pr Denis Malvy, infectiologue responsable de l’unité des Maladies tropicales au CHU, et membre du Conseil scientifique Covid-19.

Son service avait accueilli fin janvier l'un des deux premiers cas de Covid-19 en France, un homme de 48 ans d'origine chinoise, rentré en Gironde après être notamment passé par Wuhan. Il avait pu sortir d'hôpital après 22 jours, après avoir été traité avec du remdesivir, un antiviral "prometteur", selon l'équipe médicale.