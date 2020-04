La Louvière: un homme arrêté après avoir braqué un magasin et pris la fuite en voiture

Un individu a été placé sous mandat d'arrêt après avoir braqué un magasin mardi dans l'entité de La Louvière. Un individu a braqué un magasin, mardi en début d'après-midi, à la Rue du Roeulx à La Louvière, a indiqué le parquet de Mons. L'agresseur s'est emparé du contenu de la caisse et s'est enfui en voiture. Il a été interpellé à Havré et privé de liberté. Il a été présenté mercredi devant un juge d'instruction et placé sous mandat d'arrêt. Le butin a été restitué au préjudicié.