Dour: le festival est annulé en raison du coronavirus

Nous venons de l'apprendre: le Dour Festival, qui devait se tenir du 15 au 19 juillet, est annulé. C'est le directeur de l'événement, Damien Dufrasne, qui l'a confirmé officiellement à la rédaction de Radio Contact, dans la foulée du Conseil national de sécurité (CNS) qui devait formaliser, cette après-midi, l'annulation des grands festivals d'été. "Notre rendez-vous annuel avec vous, la musique et la fête est déprogrammé. Celui qui nous réunit tous les ans pour rire, secouer la tête et lever les bras dans cette atmosphère si particulière... Celui qu’on aurait tant voulu partager avec vous au-delà des distances de sécurité et des gestes-barrières. Une fois n’est certainement pas coutume, les planches du Labo et les podiums de la Red Bull Elektropedia Balzaal ne connaîtront pas votre clameur. Et c’est donc seuls que nous regarderons tourner les éoliennes ce week-end de juillet, sans vos "Doureuuuh" si chers à notre cœur", est-il indiqué dans un communiqué.