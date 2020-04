Confinement: les jardineries et magasins de bricolage peuvent rouvrir leurs portes

Le gouvernement veut remettre une série d'entreprises au travail. Il autorise donc de nouveaux magasins à ouvrir dès ce samedi 18 mai. "Les centres horticoles et les magasins de bricolage peuvent rouvrir leur porte sous les mêmes conditions que les magasins alimentaires", a annoncé la Première ministre Sophie Wilmès lors de la conférence de presse à l'issue du Conseil National de Sécurité.

Ces magasins doivent donc respecter la distanciation sociale. "Nous demandons à la population de ne pas se précipiter dans ces magasins samedi 18 avril le matin pour respecter ces mesures de distanciation", a rappelé David Clarinval, ministre du Budget (MR). Pourquoi ceux-là? "Nous avons constaté que pour tenir encore un certain temps, il était bon que l'on permette aux gens de bricoler et de jardiner. C'est la période des plantations, des fleurs à mettre en pot", a-t-il ajouté.





Les parcs à conteneurs également ouverts

La Première ministre a confirmé le maintient de l'activité en ce qui concerne les chantiers et parcs à conteneurs. "Je rappelle que les chantiers peuvent évidemment continuer à être menés à condition que les distances de sécurité soient respectées et qu’il n’est pas interdit non plus d’ouvrir les parcs à conteneurs".

L'idée du gouvernement pourrait être de prévoir la réouverture progressive de tous les commerces non alimentaires (magasins de vêtements, etc.) après le 3 mai. "Si les Belges continuent à respecter les règles, alors on pourra peut-être élargir ce déconfinement graduellement à d'autres secteurs".

