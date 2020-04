Coronavirus - "La Belgique estime que l'OMS fait du bon travail"

(Belga) La Belgique réaffirme mercredi son "engagement continu" en faveur de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et plaide même pour un soutien "sans failles" face à la pandémie de Covid-19, alors que Washington a annoncé suspendre son soutien financier à l'organisation mardi.

"La Belgique estime que l'OMS fait du bon travail", affirment le vice-Premier et ministre de la Coopération au Développement Alexander De Croo et le ministre des Affaires étrangères Philippe Goffin dans un communiqué diffusé mercredi soir. "Le temps d'une évaluation approfondie viendra plus tard : en pleine pandémie, notre pays considère qu'il est primordial de soutenir au mieux l'organisation et de travailler côte à côte pour faire face à cette crise", assurent-ils en réaction à la décision du président américain Donald Trump de suspendre le soutien financier de son pays à l'OMS. Les ministres indiquent que la Belgique pour sa part continuera à soutenir "fermement" l'organisation et "examinera dans les semaines à venir comment ce soutien sera concrétisé, et cela afin de surmonter cette période difficile". Les Affaires étrangères belges soulignent que l'OMS joue un rôle "crucial dans la coordination de la réponse internationale à la pandémie" de Covid-19. "L'organisation travaille sur une base scientifique, en faisant appel aux recommandations d'organes composés de spécialistes du monde entier", pointent les ministres, soulignant que l'OMS aide principalement les pays les plus vulnérables. Ceux-ci ont plus que jamais "besoin d'appui dans la lutte contre un virus qui ne connaît pas de frontières", pointent MM. Goffin et De Croo.