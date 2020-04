Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: les jardineries prêtes à rouvrir, les entreprises doivent se préparer à une reprise

Le coronavirus en Belgique n'est pas encore vaincu. Bien que les chiffres soient encourageants, l'épidémie continue de faire chaque jour plusieurs centaines de morts sur notre territoire. Face à cela, le Conseil National de Sécurité a décidé de prolonger le confinement imposé à toute la population jusqu'au 3 mai inclus. Vous retrouverez dans cet article toutes les informations liées à la pandémie et ses répercussions sur le territoire.

Le Conseil National de Sécurité a annoncé ce mercredi le prolongement du confinement jusqu'au 3 mai inclus. La Première ministre Sophie Wilmès a dans le même temps, annoncé une série de changements visant à alléger ce confinement en vigueur depuis un mois sur le territoire. Vous retrouverez toutes les décisions prises dans l'article consacré ici.

Voici le fil des informations

CORONAVIRUS DIRECT

Les entreprises doivent se préparer aujourd'hui à une reprise après le 3 mai

Les entreprises doivent se préparer dès maintenant au redémarrage de leurs activités après le 3 mai, estime la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), dans la foulée de l'annonce du prolongement de deux semaines du confinement.

La FEB demande que le Groupe d'experts en charge de l'exit strategy (GEES) présente rapidement une stratégie de sortie du confinement claire. "Il faudrait que les entreprises qui sont en train de préparer leur planning pour les prochaines semaines sachent à quoi s'en tenir dès le début de la semaine prochaine."

Les jardineries sont prêtes à ouvrir

Les jardineries sont prêtes à ouvrir leurs portes samedi, a fait savoir mercredi l'Association belge des jardineries (ABJ). Le maintien de mesures de sécurité strictes pour les clients et le personnel a déjà été préparé.

Moins de trois quart de la capacité des tests utilisée à ce stade

Au cours des jours passés, entre 6.000 et 7.000 tests au Covid-19 ont été réalisés quotidiennement, bien que la capacité permette d'en mener 10.000 par jour, selon la mise à jour des données communiquée par le ministre Philippe De Backer (Open Vld) mercredi soir. Pas moins de 7.137 tests ont été réalisés en cours de journée. "Nous devons effectuer plus de tests. Actuellement, nous testons tous les habitants et membres du personnel dans les maisons de repos", affirme M. De Backer qui souhaite élargir le groupe cible.

La mise en oeuvre des visites dans les homes interviendra plus tard que lundi

La mise en oeuvre de la reprise des visites dans les maisons de repos, annoncée mercredi à l'issue du conseil national de sécurité, sera "concertée avec les actrices et acteurs de terrain, au plus vite", a assuré le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron, sur Twitter. "Écoute et souplesse seront de rigueur", a-t-il assuré.

Les visites dans les maisons de repos sont une possibilité pas une obligation



Les visites dans les maisons de repos sont une possibilité pas une obligation, a souligné la Première ministre Sophie Wilmès mercredi soir lors du journal parlé de la chaine VTM, commentant les décisions annoncées précédemment lors du conseil de sécurité.

"Le pire est encore à venir" pour l'Horeca



"On n'a pas encore vécu le pire", redoute Thierry Neyens, le président de la Fédération Horeca Wallonie, alors qu'aucune date de reprise pour le secteur n'est encore arrêtée. "Ça engendre une psychose dans le secteur", témoigne-t-il dans L'Avenir jeudi.

Les soignants et détenus musulmans pourront reporter le jeûne du ramadan

L'Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB) recommande mercredi d'aménager la manière de vivre le mois de ramadan, en raison des mesures sanitaires pour limiter la propagation du Covid-19. Le ramadan débute cette année le 24 avril et se déroulera, au moins en partie, durant la période de confinement.

Coronavirus - "La Belgique estime que l'OMS fait du bon travail"



La Belgique réaffirme mercredi son "engagement continu" en faveur de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et plaide même pour un soutien "sans failles" face à la pandémie de Covid-19, alors que Washington a annoncé suspendre son soutien financier à l'organisation mardi.